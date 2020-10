Napoli, crolla palazzina: si cercano persone sotto le macerie

Una palazzina di 2-3 piani è crollata a Napoli in via Innominata. Dalle prime informazioni raccolte dai vigili del fuoco, che sono già sul posto con squadre Usar e unità cinofile, l'edificio era utilizzato da persone senza fissa dimora. Sono in corso le ricerche per accertare la presenza di eventuali persone sotto le macerie.

🔴 #Napoli, intervento in via Innominata per il crollo della porzione di un edificio di due piani, segnalato come rifugio per senza tetto. Sul posto squadre #vigilidelfuoco anche con #usar e cinofili per la ricerca di eventuali coinvolti [#28ottobre 15:30] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 28, 2020

