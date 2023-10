Tatsiana Yashchanka, la modella accusata di aver circuito il principe Bonanno: «Mi aveva promesso il matrimonio»

Rompe il silenzio Tatsiana Yashchanka, la modella bielorussa accusata di circonvenzione di incapace nei confronti del principe 52enne Giacomo Bonanno di Linguaglossa.«Non sono una strega, sono una vittima.

Nei confronti di Yashchanka, la Procura di Roma ha chiuso le indagini. «Sono una persona onesta a cui stanno distruggendo la vita. Le accuse sono del tutto infondate. È tutto falso. Ho avuto una relazione sentimentale con Giacomo Bonanno e mi ha fatto molti regali. Molte altre donne hanno avuto relazioni con uomini ricchi e hanno ricevuto costosi regali. Non mi sono approfittata di lui - spiega - che è uomo brillante, intelligente e sicuramente non incapace. Sono pronta spiegare tutto al pubblico ministero al quale attraverso i miei avvocati ho chiesto più volte d'interrogarmi».

La storia

Bonanno e la Yashenko si conoscono in un locale nel centro di Roma nell’ottobre del 2019. Nei primi mesi, il rapporto va avanti tra momenti d’entusiasmo e difficoltà. Lui la riempie di regali e viaggi, lei lo segue ovunque. Si scambiano 110mila messaggi. Poi qualcosa nell’intesa si inclina. La Yashenko lo denuncia per stalking nel marzo 2021. Lui si mette sulla difensiva e decide di rivolgersi alla Procura attraverso l’avvocato Fergola a dicembre di quello stesso anno sostenendo che la donna avrebbe sfruttato la sua debolezza, dovuta al divorzio dalla moglie e ad altre faccende di natura personale, per ottenere soldi e regali. Lunga la lista dei doni che la (ex) fidanzata avrebbe ottenuto dal principe. Una Mercedes da 83mila euro e 58mila euro per aiutarla ad acquistare un B&B a piazza di Spagna.

Le accuse

Il principe e la modella fra amore, regali costosi, liti e querele. Talvolta, sostiene Bonanno di Linguaglossa, la influencer, in Italia da quasi vent’anni, sarebbe arrivata a umiliarlo, offendendolo con parole come barbone, per spingerlo a elargire somme di denaro o regali. In seguito alla denuncia, la Procura indaga la Yashenko e nomina un consulente che esamini le condizioni del principe. Intanto il gip aveva disposto il divieto di avvicinamento della bielorussa a Bonanno. Il pm, nel frattempo, aveva chiesto l’archiviazione dall’accusa di stalking e lesioni per cui è indagato il principe. Richiesta cui la Yashenko, attraverso l’avvocato, si era opposta.