Migranti, in 75 alla deriva salvati da un rimorchiatore davanti a Djerba

Altri migranti alla deriva nel canale di Sicilia: un rimorchiatore ha tratto in salvo 75 migranti da un naufragio nel Mediterraneo ed ora è alla fonda, al largo di Zarzis in Tunisia, nei pressi di Djerba, in attesa dell'autorizzazione ad entrare in porto per sbarcare le persone recuperate. Lo apprende l'Ansa da fonti locali.

I migranti, partiti dalla Libia, sono stati tratti in salvo dalla Maridive 601, un rimorchiatore battente bandiera del Belize che lavora nello specchio d'acqua di fronte alla Tunisia per le piattaforme petrolifere offshore. Secondo l'attivista e membro della Mezzaluna Rossa tunisina di Medenine, Chamseddine Marzoug, «la Maridive è a pochi chilometri dal porto di Zarzis con 64 bengalesi, 9 egiziani, un marocchino e un sudanese a bordo. Tre di loro sono in uno stato critico», scrive sul proprio profilo Facebook.

