Michele Misseri di nuovo libero: lascerà il carcere l'11 febbraio e tornerà a vivere nella villa del delitto

Michele Misseri lascia il carcere: l’agricoltore di Avetrana lascerà Borgo San Nicola il prossimo 11 febbraio. Lo zio della 15enne Sarah Scazzi, uccisa nell’agosto 2010, torna a vivere ad Avetrana nella villa del delitto.

Zio Michele, che continua a ribadire di essere lui l'unico assassino, finirà di scontare la condanna a otto anni per soppressione di cadavere grazie allo sconto di pena di due per buona condotta e cella non a norma. In cella a Taranto, invece, resteranno sua moglie Cosima Serrano e sua figlia Sabrina, condannate all'ergastolo perché ritenute le carnefici di Sarah.

Michele Misseri vede la libertà, sta per scattare il "fine pena". Cosima e Sabrina resteranno in carcere

Misseri, compleanno da uomo libero

Misseri trascorrerà da uomo libero il suo settantesimo compleanno. Aveva 56 anni quando in una piovigginosa serata di ottobre, segnata da rimorsi e mezze verità, confessò al pm Mariano Buccoliero di aver molestato e assassinato la nipote e di aver nascosto il cadavere in una cisterna interrata di contrada Mosca, nelle campagne di Avetrana.

Al magistrato raccontò di aver deciso di parlare perché aveva sognato Sarah. La nipote, cresciuta nella sua casa come una sorellina per le sue figlie, gli aveva detto di sentire freddo nel pozzo in cui lui l'aveva sprofondata dopo il delitto.