Meteo, raid polare in arrivo per la Befana con neve a bassa quota: ecco in quali regioni

Il gelo degli ultimi giorni sembra stia allentando la presa sull'Italia, ma la tregua durerà poco. Già a partire dalla Befana si passerà dall'alta pressione ad un vero e proprio raid polare che riporterebbe, se confermato, il freddo e anche la neve su alcune aree del nostro Paese.



L'aria fredda arriverà dai Balcani e a farne le spese saranno soprattutto le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali, dove oltre a un nuovo brusco e crollo delle temperature. La perturbazione potrebbe portare anche neve a bassa quota, mentre al Nord si registrerà un abbassamento delle temperature, ma non così eccessivo, che catapulterà di nuovo le regioni in un clima invernale con fenomeni di nebbia in pianura.



Questa nuova ondata di freddo potrebbe però avere vita breve in quanto, già tra mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio, un nuovo aumento pressorio dovrebbe riportare un tempo stabile e temperature in generale ripresa su tutto il Paese. Ultimo aggiornamento: 2 Gennaio, 13:13