Ciclone dell'Immacolata, pioggia e neve in arrivo sull'Italia: le previsioni del weekend

Una perturbazione atlantica è in arrivo per l'Immacolata. Un fenomeno atmosferico che viene dall'oceano, e che raggiungerà l'Italia a partire dal Nordovest e dalla Sardegna, già l'8 dicembre.

Contrariamente alle rilevazioni degli ultimi giorni, il fronte sembra però essere meno incisivo di quanto di prospettasse inizialmente. Vediamo ora nel dettaglio le previsioni di domani e del weekend.

Perturbazione atlantica in arrivo per l'Immacolata, forti temporali e neve (anche in pianura): dove e quando

La perturbazione

Come riportato da 3BMeteo, una nuova perturbazione si prepara a raggiungere l'Italia dall'Atlantico nel giorno dell'Immacolata.

Nonostante le iniziali previsioni, il fronte sembra però essere meno incisivo di quanto immaginato. Il centro del vortice che lo piloterà si sposterà dalla Corsica e dalla Sardegna verso la Tunisia nel corso della giornata, seguendo quindi una traiettoria traslata più ad ovest rispetto alle precedenti emissioni modellistiche. Questo comporterà un peggioramento più attenuato sui nostri settori coinvolti, primi fra tutti il Nordovest, dove sussiste comunque il rischio di alcune nevicate fin sulla pianura piemontese.

Le previsioni dell'8 dicembre

Sarà quindi un 8 dicembre con freddo, pioggia e in alcuni casi anche neve. Ma non ovunque. Il veloce passaggio del ciclone non coinvolgerà infatti tutta la penisola, bensì solo alcune regioni. Secondo 3bMeteo, per la giornata di domani, al Nord le nubi aumenteranno già al mattino, con qualche pioggia in Liguria ed alcune nevicate sull'entroterra di Ponente e sulla pianura piemontese. Nevicate più frequenti ci saranno invece su Cuneese, Astigiano e Alessandrino, e soprattutto sulle Alpi Marittime e Liguri. Fenomeni in estensione verso est con qualche fiocco misto a pioggia sui settori occidentali di Emilia e Lombardia. Sporadiche nevicate in Valle d'Aosta, alto Piemonte e Alpi lombarde. Entro sera qualche isolata pioviggine raggiungerà anche il Veneto occidentale, mentre rimarrà all'asciutto il resto del Nordest con maggiori schiarite. Al Centro le nubi aumenteranno sulle regioni tirreniche con qualche debole pioggia in arrivo sulla Toscana, specie settentrionale, con spruzzate di neve sull'Appennino dagli 800m. In serata isolati piovaschi in arrivo fin sull'alto Lazio. Più soleggiato su Umbria e regioni adriatiche, pur con cielo offuscato da velature e strati alti, mentre in mattinata sarà possibile qualche foschia o nebbia sulle valli interne. Al Sud, sole offuscato da velature e strati alti in ispessimento da ovest verso est, addensamenti che diverranno più compatti la sera in Sicilia con qualche pioggia su Trapanese e Agrigentino. In Sardegna rapido peggioramento con piogge e rovesci in estensione da ovest ad est, più frequenti sul versante tirrenico. Venti in rinforzo da sudest sui bacini occidentali. Temperature in calo al Nordovest, Sardegna e Toscana.

Le previsioni di sabato

Dopo la debole perturbazione dell'Immacolata, il tempo sull'Italia tornerà a stabilizzarsi. Non tutte le nostre regioni potranno però beneficiare di condizioni soleggiate, sia per la residua presenza di correnti settentrionali che attiveranno una certa variabilità che per l'insorgenza di correnti umide occidentali che condizioneranno il tempo sui confini alpini e domenica sul versante tirrenico. Nella giornata di sabato, al Nord il cielo sarà inizialmente soleggiato ma con banchi di nebbia sulla Val Padana, in sollevamento diurno su pianura veneta e friulana e in nuova intensificazione in serata. In giornata, le nubi aumenteranno sulle Alpi occidentali con qualche fenomeno in arrivo soprattutto sulle zone di confine, nevoso dai 1600m. Al Centro, nuvolosità irregolare su Toscana, Umbria e adriatiche con qualche pioggia ad inizio giornata sulle Marche. Maggiori aperture su Lazio e Abruzzo. Al Sud addensamenti in Sicilia con locali pioviggini sul settore settentrionale, sole offuscato da stratificazioni alte sulle regioni peninsulari e qualche addensamento più consistente sulla Puglia. In Sardegna nubi irregolari con qualche pioggia debole nella prima parte della giornata. Temperature in lieve aumento.

Le previsioni di domenica

Nella giornata di domenica, al Nord ci saranno addensamenti e deboli fenomeni al mattino sui confini retici e su quelli alto atesini, nevosi dai 1500m ma in esaurimento con schiarite in arrivo. Altrove inizialmente grigio per nebbie in pianura e addensamenti in Liguria, maggiori aperture in giornata al Nordovest. Al Centro ci saranno invece addensamenti sulle regioni tirreniche con locali piovaschi al mattino in Toscana, maggiori aperture sul versante adriatico, specie in Abruzzo. Al Sud, addensamenti sulle regioni tirreniche e nord Sicilia con qualche piovasco, più frequente in Calabria, maggiori schiarite e asciutto su Puglia e zone ioniche. In Sardegna inizialmente nuvoloso con deboli piogge sul versante occidentale, fenomeni in esaurimento con schiarite dal pomeriggio. Temperature in ulteriore aumento.