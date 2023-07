Meteo, caldo africano in aumento: l'anticiclone porterà picchi fino a 40°. Da Roma a Firenze, bollino arancione in 9 città

Meteo, sarà la settimana più calda dall'inizio dell'anno. Come riporta 3Bmeteo, l'anticiclone africano si sta intensificando e sull'Italia le temperature sono in sensibile aumento, in particolare sulle isole maggiori dove le minime non sono scese sotto i 27° nemmeno durante la notte.

Le previsioni

Lunedì 10 luglio. Nord: L'anticiclone Cerbero infuoca le regioni per cui se il sole sarà prevalente ovunque, le temperature massime toccheranno i 38°C. Centro: Lunedì in compagnia del bollente anticiclone africano Cerbero. Sole prevalente dappertutto e temperature diurne fino a 38°C in Toscana. Sud: Lunedì infuocato con l'anticiclone Cerbero per cui il sole splenderà ovunque e le temperature saliranno fino a 45°C in Sicilia e Sardegna.

Martedì 11 luglio. Nord: Anche questa giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento e temperature massime fino a 37 38 gradi sulle zone pianeggianti. Centro: Con l'anticiclone africano Cerbero il sole sarà prevalente ovunque e le temperature potranno toccare punte di 38 gradi in Toscana. Sud: L'anticiclone Cerbero infuoca le regioni. Il sole sarà prevalente, le temperature massime supereranno i 43 44 gradi in Sardegna e Sicilia.

Mercoledì 12 luglio. Nord: Primi segni di indebolimento dell'anticiclone Cerbero per cui scoppieranno temporali sulle Alpi di confine; sole e sempre caldo altrove. Centro: L'anticiclone africano Cerbero continua a dominare le nostre regioni per cui sarà una giornata soleggiata e ancora caldissima. Sud: Il caldo africano dell'anticiclone Cerbero aumenta quindi le temperature massime toccheranno punte di 40°C in Puglia, oltre in Sicilia.