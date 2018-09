Mattarella: «Nessuno al di sopra della legge. Giudici legittimati dalla Costituzione»

Nessuno è al di sopra della legge. I giudici sono legittimati dalla Costituzione

«Nel nostro ordinamento - ha spiegato Mattarella

- non esistono giudici elettivi. I nostri magistrati traggono legittimazione e autorevolezza dal ruolo che loro affida la Costituzione. Non sono quindi chiamati a seguire gli orientamenti elettorali, ma devono applicare la legge e le sue regole». «Come spesso ebbe a ricordare anche il presidente Scalfaro, queste valgono per tutti, senza aree di privilegio per nessuno, neppure se investito di pubbliche funzioni, neppure per gli esponenti politici

«Nessun cittadino é al di sopra della legge. La Repubblica e la sua democrazia sono presidiate da regole, il rispetto di queste é indispensabile, sempre, quale che sia l'intenzione di chi si propone di violarle». Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando alla commemorazione di Oscar Luigi Scalfaro alla Camera.

»: queste le parole del Capo dello Stato dopo che il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, aprendo, aveva attaccato la magistratura sottolineando la differenza tra lui, «eletto dal popolo» e i giudici «eletti da nessuno».