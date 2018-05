Mattarella, minacce choc e insulti sui social. Ma in tanti stanno con lui

Sergio Mattarella servo della stessa Mafia che 38 anni fa uccise tuo fratello Piersanti...L’unico Mattarella che voglio ricordare!#vergognati — Fabio Ingrassia (@faodesign1989) 28 maggio 2018

Conte rinuncia all’incarico. Siamo in dittatura. Se questo non è sufficiente a far scendere milioni di patrioti in strada e cacciare Mattarella allora ci meritiamo di essere una colonia tedesca.#MattarellaDimettiti — Claudio Perconte 🇮🇹 (@ClaudioPerconte) 27 maggio 2018

Le offese e gli improperi sono continuati dopo che Mattarella ha conferito l'incarico a Cottarelli.

Le parole "ministri in tempi strettissimi" di #COTTARELLI svelano la premeditazione del piano di #Mattarella per soverchiare il voto popolare. Peccato che la mafia abbia ucciso il fratello e non questo golpista — Andrea Vezzoli (@AndMezzaVezzoli) 28 maggio 2018

Per fortuna non mancano i sostenitori di Mattarella che stigmatizzano la vergogna di certi commenti. Su Twitter l'hashtag #iostoconlacostituzione raccoglie i tanti che considerano costituzionalmente ineccepibile l'operato del Capo dello Stato.

Sconcertata dalla brutalità delle offese e delle minacce contro il Presidente della Repubblica.



Orrore.#iostoconMattarella#iostoconlaCostituzione pic.twitter.com/K5FRWGWwpq — Marta Ecca (@MartaEcca) 28 maggio 2018

