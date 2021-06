Costa: «Mascherine all'aperto via ad agosto e in discoteca si torni a ballare, ecco come»

Via le mascherine all'aperto e si ritorni a ballare in discoteca. È quanto propone il sottosegretario al ministero della Salute Andrea Costa. «Sono convinto che il mese d'agosto potrebbe essere il mese perfetto per eliminare la mascherina all'aperto. Ne sono convinto perché dobbiamo dare prospettive ai cittadini, può servire da stimolo verso la ripresa e verso la fiducia per il piano vaccinale». Così Costa nel corso della trasmissione «Restart 264» su Cusano Italia Tv.

Piano vaccini e digitalizzazione

«Il ruolo del governo - prosegue Costa - è quello di lavorare al fianco delle Regioni e nel caso affiancarle nei lavori. Il lavoro fatto da Figliuolo è stato ottimo in termini di collegamento. Davanti a un piano vaccinale occorreva garantire i diritti di ogni cittadino a prescindere dal luogo di residenza». Il sottosegretario ha poi analizzato il tema della digitalizzazione del settore sanitario: «dovremmo avere un sistema regionale uniformemente digitalizzato, perché avere sistemi regionali che faticano a dialogare tra loro non aiuta il lavoro collettivo. Stiamo condividendo, a questo proposito, un percorso comune con le Regioni».

Discoteche

«Tra i temi rimasti da affrontare c'è quello delle discoteche: non possiamo permetterci di approcciare il problema come lo scorso anno. Dobbiamo essere coerenti e seri, le discoteche vanno riaperte per poter andare a ballare e socializzare». Spiega il sottosegretario: «Se si aprono le discoteche, non bisogna tener conto di restrizioni sul distanziamento, il criterio dovrà essere quello di monitorare e tracciare chi entra. Sull'obbligatorietà delle mascherine bisogna invece ragionarci, ma mi sembra al momento prematuro toglierle. Il Cts sta comunque esaminando un protocollo».