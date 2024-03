Allerta meteo in tutta Italia, settimana di piogge e temporali. Ecco le zone più colpite

Ancora pioggia sull'Italia. Alla perturbazione appena arrivata, martedì ne seguirà un'altra che porterà maltempo su tutta la penisola. Tra neve e temperature più basse, la prossima settimana sarà caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche, da Nord a Sud. Motivo per cui, la Protezione Civile ha emanato diversi avvisi di allerta meteo in tutto il Paese.

Anticiclone scandinavo porta tempesta di vento, pioggia e neve: ecco dove colpirà, quando e quanto durerà

Continua il maltempo

Non si ferma il maltempo sull'Italia.

Dopo le perturbazioni del weekend, anche la prossima settimana si aprirà con piogge, temporali, neve e venti forti. Una situazione, questa, che andrà avanti almeno fino al weekend del 9-10 marzo, come riportato dalle previsioni di 3BMeteo. Il picco di maltempo sarà però tra il 5 e il 6 marzo, quando l'afflusso di correnti atlantiche da ovest e quelle fredde continentali da est troveranno un compromesso sull'Europa meridionale, dove dovrebbe organizzarsi una circolazione di bassa pressione. Un fatto, questo, che rinnoverà condizioni instabili con piogge e temporali, anche se non in modo diffuso. Ben poco cambierà anche per il periodo successivo. Correnti umide e miti atlantiche continueranno ad affluire infatti verso l'Europa centro occidentale contemporaneamente ad aria più fredda di matrice continentale che arriverà fino alle porte dell'Italia. Ancora una volta infiltrazioni umide da un lato e più fredde dall'altro potranno convergere verso il Mediterraneo centrale e dare luogo ad una certa instabilità sull'Italia con la possibilità che si formino altri minimi ciclonici a evoluzione locale. Il contesto termico potrebbe vedere una diminuzione delle temperature ancora difficile da valutare ma generalmente dovremmo restare in media.

Le previsioni di lunedì

Nella giornata di lunedì, al Nord previste schiarite sulle Alpi con residue nevicate sui settori occidentali. Ultime piogge in pianura in graduale esaurimento da nord entro il pomeriggio. Per quanto riguarda le temperature, massime in rialzo tra i 10 e i 15 gradi. Al Centro, invece, ci saranno residui piovaschi tra bassa Toscana e Lazio, mentre il cielo sarà ancora chiuso su Umbria e Adriatico, con pioggia e neve dai 1000 ai 1300 metri. Temperature in calo, con massime tra gli 11 e i 16 gradi. Tempo instabile anche al Sud, con piogge e temporali intervallati da poche e brevi schiarite. Neve sulle cime montuose, con temperature in calo e massime tra i 12 e i 17 gradi.

Le previsioni di martedì

Situazione instabile anche nella giornata di martedì. A Nord, cielo inizialmente soleggiato ma con instabilità in intensificazione da ovest entro il pomeriggio, con rovesci in pianura e neve sulle Alpi dai 1300 metri. Temperature in rialzo, con massime tra i 13 e i 17 gradi. Al Centro, ampie schiarite su tutte le regioni, con locale variabilità sulle zone interne nel pomeriggio con qualche piovasco isolato. Massime in leggero rialzo, tra i 13 e i 17 gradi. Al Sud, variabilità con ampie schiarite alternate a qualche isolato piovasco su Appennino e basso Tirreno. Temperature in rialzo anche qui, con massime tra i 13 e i 17 gradi.

Le previsioni di mercoledì

Nessun miglioramento nemmeno nella giornata di mercoledì. Secondo le previsioni di 3BMeteo, al Nord il tempo sarà instabile un po' ovunque, con rovesci sparsi intervallati da brevi schiarite. Nevicate sulle Alpi, anche sotto i 1000 metri al mattino. Temperature in leggero calo, con massime tra i 10 e i 14 gradi. Al Centro cielo irregolarmente nuvoloso con schiarite alternate a brevi piovaschi o temporali. Neve sull'Appennino dai 1000 ai 1200 metri, con temperature in calo e massime tra gli 11 e i 14 gradi. Infine al Sud variabilità su Campania e Molise, con qualche isolato piovasco. Cielo prevalentemente soleggiato sulle altre zone. Temperature in lieve calo, con massime tra i 12 e i 16 gradi.

Le allerte meteo

Moltissime le allerte meteo emesse dalla Protezione Civile per la giornata di lunedì 4 marzo. Da Nord a Sud, pioggia e vento preoccupano il nostro Paese, alle prese con una nuova perturbazione. Di seguito l'elenco delle zone a rischio e delle conseguenti allerte, gialle o arancioni.

ALLERTA ARANCIONE, moderata criticità per rischio idraulico: Emilia Romagna;

ALLERTA ARANCIONE, moderata criticità per rischio idrogeologico: Piemonte;

ALLERTA GIALLA, ordinaria criticità per rischio idraulico: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Veneto;

ALLERTA GIALLA, ordinaria criticità per rischio temporali: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia;

ALLERTA GIALLA, ordinaria criticità per rischio idrogeologico: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto.