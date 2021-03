Lockdown, nuovo Dpcm: il governo attende nuovi dati per decidere su chiusure, weekend blindati, bar e cinema

La nuova stretta anti-Covid è alle porte ma il governo, riunitosi oggi alle 17 a Palazzo Chigi in cabina di regia per definire le modifiche al Dpcm, per ora rinvia le decisioni in attesa di nuovi dati sull'andamento dell'epidemia. Sul tavolo, una svolta in senso restrittivo che dovrebbe potrebbe anche essere un lockdown più o meno generalizzato, o chiusure mirate sul modello Natale: weekend blindati (da zona rossa o zona arancione) anche nelle regioni in fascia gialla. Le valutazioni saranno poi portate all'attenzione delle Regioni per una condivisione.

A Palazzo Chigi si sono riuniti con il premier Draghi i principali ministri interessati dal dossier oltre ai presidenti di Iss (Silvio Brusaferro) e Consiglio superiore di Sanità (Franco Locatelli), arrivati nella sede del governo intorno alle 16. A premere per una stretta è il Comitato tecnico scientifico, sulla base dell'andamento del contagio in Italia: gli esperti prevedono una crescita dei casi, con la possibilità di arrivare a 40 mila nuovi positivi giornalieri entro la fine di marzo. L'obiettivo è riportare l'indice Rt nazionale, ora a 1.06, nuovamente sotto l'1, soglia che classificherebbe l'intera Penisola (in media ovviamente) in zona gialla.

Verso un nuovo vertice

Dal vertice è emersa la volontà di attendere nuovi dati, prima di prendere decisioni sull'inasprimento delle misure. Sono state fatte valutazioni di scenario, alla luce dell'inasprimento dei contagi e delle proposte del Cts. La riunione è durata poco più di un'ora e mezza. Potrebbe servirne un'altra nei prossimi giorni per assumere le decisioni.

