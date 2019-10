«Fuori da qua lesbica»: scritta omofoba contro l'infermiera dentro l'ospedale

- dichiara Fabrizio Marrazzo portavoce Gay Center- probabilmente da parte dei colleghi della infermiera i soli ad avere accesso agli spazi riservati al personale. Chiediamo al Ministro Speranza un’ispezione al fine di verificare i fatti e sanzionare i responsabili, ed attuare azioni formative contro l'omofobia al personale

.



Continua Marrazzo:

Quanto accaduto è molto grave, purtroppo non è un episodio isolato, abbiamo gestito molti casi simili attraverso il servizio Gay Help Line 800713713, sia in altri ospedali sia in altri uffici pubblici e privati. Pertanto chiediamo al Governo di uscire dal silenzio e di varare una legge contro l'omotransfobia che prevenga e contrasti tali azioni discriminatorie

.

