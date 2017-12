Missione anti-scafisti in Niger: c'è l'ultima lite sul decreto. Camere al termine, voto a marzo

di Cristiana Mangani

ROMA Attrezzatura per i pattugliamenti nel deserto, centrali operative, divise, auto: l'Italia prepara la sua missione anti-scafisti in Niger. La decisione mentre il Quirinale si appresta a sciogliere le Camere: si voterà il 4 marzo. Rinviato lo Ius soli. «L'Italia dovrebbe assumere l'iniziativa. Si tratta di agire in fretta per interrompere i flussi migratori illegali. Per noi non è una questione di volontà ma solo di mezzi: si tratta di disporre di fuoristrada e carburante per controllare il deserto ma abbiamo già gli uomini e l'esperienza perché conosciamo bene il territorio».Questa frase, pronunciata nel giugno 2014 in un'intervista rilasciata all'autore di questo articolo a Niamey da Mohammed Bazoum, all'epoca ministro degli Esteri e oggi ministro dell'Interno del Niger (e indicato da molti come prossimo premier) simboleggia il grave ritardo con cui l'Italia si appresta a intervenire nel Sahel.Tre anni e mezzo or sono, mentre Bazoum chiedeva veicoli e carburante per pattugliare i confini con la Libia e impedire i flussi di migranti illegali, il governo Letta aveva varato l'operazione Mare Nostrum che solo quell'anno portò in Italia 170 mila immigrati illegali incoraggiandone altre centinaia di migliaia a partire.Oggi il governo Gentiloni si appresta a varare una missione militare in Niger di cui non è certa l'utilità, non è chiaro cosa andremo a fare e ci vedrà in posizione subalterna alla Francia.La missione in Niger rientra infatti nella Alleanza per il Sahel varata da Parigi aggregando 5 Stati africani sue ex colonie (Mali, Niger, Ciad, Burkina Faso e Mauritania) ad alcuni Paesi Ue per contrastare jihadisti e traffici illeciti.