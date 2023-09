It-Alert: cosa fare quando arriva il messaggio, il rischio truffe e la guida per compilare il questionario

Cosa fare quando arriva il messaggio di It-Alert? «I telefoni squillano tutti nello stesso momento, qui in ufficio è stato il panico», racconta un giovane che lavora a Milano. Il test per il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale è avvenuto oggi in Lombardia. Nel Lazio sarà giovedì 21 settembre, alle ore 12.Tutti i dispositivi agganciati alle celle di telefonia mobile nella regione suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello di tutte le notifiche a cui siamo abituati. Ma il rischio truffe è dietro l'angolo.

IT-Alert, suonato l'allarme in Lombardia, Basilicata e Molise: giovedì sarà il turno del Lazio, ecco in cosa consiste

Cosa fare

Chi riceve il messaggio di test deve leggere il messaggio e compilare il questionario.

Perché arriva il messaggio

IT- alert consentirà di informare direttamente la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso, in particolare rispetto a sei casistiche di competenza del Servizio nazionale di protezione civile. Che sono:

In caso di maremoto (generato da un terremoto);

Collasso di una grande diga;

Attività vulcanica (per i vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli)

Incidenti nucleari o emergenze radiologiche, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali o precipitazioni intense.

Cosa cambia

È importante sottolineare che IT- alert non sostituirà le modalità di informazione e comunicazione già in uso a livello regionale e locale, ma andrà a integrarle. Per ricevere il messaggio non è necessario iscriversi né scaricare nessuna applicazione, il servizio è anonimo e gratuito per tutti.

I possibili problemi

Ci sono poi dei limiti tecnologici: un messaggio indirizzato a un'area può raggiungere anche utenti che si trovano al di fuori dell'area stessa, come speficiato sul sito, oppure in aree senza copertura può capitare che il messaggio non venga recapitato. La capacità di ricevere i messaggi dipenderà anche dal dispositivo e dalla versione del sistema operativo installata sul cellulare.

Il rischio truffe

«Non rivelare mai la password». Questa è l'indicazione che viene fornita dal sito di It-alert. Perché il rischio truffe è dietro l'angolo. Potrebbero infatti arrivarvi dei messaggi in concomitanza con quello del test. E voi, che pensiate siano da seguire le indicazione, potreste essere portati a rivelare vostri dati personali. Niente di più sbagliato. Per questo, nel caso si dovesse verificare, è opportuno segnalarlo sempre attraverso il sito dove si trova il questionario.