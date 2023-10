Incinta al nono mese prova a spostare l'auto ma non parte per la batteria scarica: multata dai vigili a Prato

In Italia succede anche questo: a Prato, in quella strada, il martedì c'è la pulizia stradale. Così la donna, incinta al nono mese, si era precipitata a spostare la sua auto, ma nonostante i ripetuti tentativi, la macchina non ha voluto saperne di avviarsi. Batteria scarica. Solo l'intervento successivo di un elettrauto ha sbloccato la situazione, ma intanto i vigili (che hanno assistito alla scena) le hanno comunque fatto la multa: «Non sarebbe stato giusto nei confronti degli altri automobilisti».

Incinta e multata, i fatti

A denunciare l'accaduto sulla Nazione è la suocera della malcapitata.

«E’ arrivato anche l’altro mio figlio per darle una mano ma la macchina non voleva sapere di mettersi in moto – aggiunge – dopo infatti abbiamo chiamato l’elettrauto che ha constato come la batteria fosse da cambiare. Le due ausiliarie del traffico hanno assistito a tutta la scena ma hanno comunque insistito con la ragazza di mio figlio dicendole che avrebbe dovuto spostare l’auto in qualsiasi modo. Ma come avrebbe potuto fare? La doveva spingere? Al nono mese di gravidanza? Fra l’altro si tratta di una macchina che ha un sensore per cui si blocca quando la batteria è scarica. Non l’avrebbe mossa di lì nessuno».