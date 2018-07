In moto, un insetto lo punge. Choc anafilattico, salvato per miracolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - E' stata una domenica da brivido, quella che un motociclista 50enne, originario di Bologna, ha concluso all'ospedale. L'uomo, a metà mattinata, era impegnato in una escursione in moto, che stava effettuando con un amico, che era su un'altra moto, nel territorio di Nocera Umbra. Durante il tragitto un insetto l'ha punto. Pareva nulla di che, ma la puntura ha innescato lo choc anafilattico. Il centauro bolognese è stato costretto a fermarsi insieme al compagno di escursione. I sintomi si stavano progressivamente complicando e l'amico ha chiamato il 118. Gli specialisti arrivati in ambulanza hanno dovuto praticare un intervento salvavita e portarlo d'urgenza all'ospedale. Ora l'uomo è fuori pericolo. A salvarlo è stata la prontezza nel riconoscere la gravità di quanto gli stava accadendo. Pochi minuti di ritardo nel chiamare i soccorsi e sarebeb stata un'altra storia.