Per vent'anni elude il fisco: sequestri per 4 milioni a imprenditore

I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno confiscato aziende, immobili, un’imbarcazione e rapporti finanziari, per un valore complessivo di quasi 4 milioni di euro, riconducibili a Gabriele Tocchioe, classe '60, imprenditore con alle spalle condanne per evasione fiscale e bancarotta fraudolenta, plurime denunce per reati tributari e recentemente coinvolto in ulteriori vicende societarie sfociate in un fallimento.Il provvedimento, disposto dal tribunale di Roma è giunto al termine di complesse indagini di polizia economico-finanziaria. Gli accertamenti degli specialisti del gruppo investigazione criminalità organizzata del nucleo di polizia economico-finanziaria Roma, coordinati dalla procura della Repubblica capitolina, sul conto del Tocchio hanno consentito di delinearne compiutamente il profilo criminale, caratterizzato dalla sua propensione alla commissione, nell’arco di un ventennio, di reiterate violazioni penali tributarie nonché il suo coinvolgimento in vicende fallimentari oggetto di contestazione in sede giudiziaria, tanto da poterlo ricondurre nel novero dei soggetti «socialmente pericolosi». Dalle investigazioni è emersa la disponibilità in capo al proposto, attraverso la moglie ed i due figli, di un significativo patrimonio societario e immobiliare del tutto incongruente rispetto ai redditi lecitamente dichiarati.Contestualmente alla confisca di beni - tra 3 immobili e diversi locali commerciali - nei confronti del Tocchio è stata data esecuzione, di concerto con personale della polizia del commissariato Flaminio, all’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni 2.