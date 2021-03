Vaccini, il commissario Figliuolo: «Obiettivo 80% di vaccinati a settembre, così otterremo l'immunità di gregge»

Sui vaccini l'obiettivo è «conseguire la vaccinazione dell'80% della popolazione entro il 30 settembre di questo anno, dando subito priorità alle persone più vulnerabili». Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, alle commissioni riunite Affari sociali di Camera e Senato.

APPROFONDIMENTI POLITICA Piano vaccinale, Figliuolo: «A marzo somministrati 5 milioni di... IL FOCUS Vaccini, dai tassisti alle cassiere: «Siamo noi quelli davvero... NEWS Vaccini in farmacia, come e dove farli. Zingaretti: «Ci... IL PIANO Prenotazioni vaccino, quando tocca a 40enni, 50enni e 60enni? Ecco il... LA POLEMICA Vaccini ai magistrati, Cartabia sbugiarda l’Anm: e gli avvocati... PRIMOPIANO Mortalità azzerata/ La lezione di Johnson e l’Europa che... IL FOCUS Nuovo Covid: nausea, carica virale alta e pazienti più... IL CASO Vaccino a Roma, caos nelle case di riposo: «Niente dosi agli... ITALIA Covid, Figliuolo e Curcio vaccinati alla Cecchignola con AstraZeneca

Prenotazioni vaccino, quando tocca a 40enni, 50enni e 60enni? Ecco il piano, tempi più stretti (grazie anche a J&J)

Vaccini in farmacia, come e dove farli. Zingaretti: «Ci sarà un portale per scegliere la sede»

«Le previsioni circa le forniture di vaccini per il mese di aprile confermano il trend attualmente in crescita, con oltre 8 milioni di dosi in arrivo, 400 mila delle quali del tipo Johnson&Johnson», ha proseguito. «Il rateo ideale di vaccini da raggiungere, a regime, è fissato in almeno 500 mila somministrazioni al giorno, per ottenere l'immunità di gregge entro la fine di settembre». In Italia «abbiamo oltre 2mila punti vaccinali, che sono cresciuti del 30% nel mese di marzo», ha poi spiegato il commissario.

Siti per i vaccini

Altri 420 siti - in aggiunta agli oltre duemila attualmente attivi - sono stati individuati per la somministrazione dei vaccini e comunicati alle Regioni. Sono stati identificati tra i siti produttivi, la grande distribuzione, le palestre, le scuole, le strutture di associazioni o della Conferenza Episcopale Italiana. Lo ha fatto sempre il commissario.

Vaccini, da oggi a New York somministrazioni a chi ha 30 anni. Dal 6 aprile via libera anche agli over 16

Vaccini, dai tassisti alle cassiere: «Siamo noi quelli davvero a rischio»