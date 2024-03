Guerra Ucraina, Meloni: «No all'intervento diretto Nato, rischio escalation. Navalny non sarà dimenticato»

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in Senato per tenere le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo.

Tre i temi che ha posto all'attenzione: la guerra in Ucraina e quella in Medio Oriente (il governo italiano è contario a un'azione israeliana a Rafah) e la questione delle pratiche sleali che danneggiano l'agricoltura italiana.

La premier ha ribadito il no del ministro Tajani all'invio di uomini in Ucraina. «Si rischia un'escalation», ha sottolineato Meloni che annuncia di voler partecipare a una strategia di Difesa europea anche aumentando gli investimenti. La premier propone una visione della Nato che non può dipendere solo ed esclusivamente dall'America ma che deve avere anche un voce, autonome e forte, eropea. Equivalente a quella statunitense.