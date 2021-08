Gelato, cresce il consumo: in Italia +4%, al centrosud +14%

Il gelato, si sa, è il dolce dell'estate per eccellenza: fresco e gustoso, in grado di soddisfare ogni palato grazie alla vasat agamma di gusti a disposizione. Nel 2021 il suo consumo è in crescita: «Grande successo del gelato artigianale italiano nei mesi di Luglio e Agosto, dove rispetto all'anno precedente ha raggiunto consumi pari al +4%.Molto bene regioni come la Liguria, il Piemonte e l'Emilia Romagna. Numeri importanti anche nel Lazio, dove sono gettonatissimi i gusti con i cioccolati e i sorbetti e con i consumi che salgono a +6%, in particolare nelle zone balneari mentre il centro storico soffre di più a causa della mancanza del turismo internazionale. Boom di consumi nel Centro Sud, dove Campania, Puglia, Calabria e Sicilia conquistano +14%». Ad affermarlo in una nota Claudio Pica, segretario generale dell'Associazione Italiana Gelatieri (Aig).

«Il gusto nazionale che unisce la penisola è quello lanciato dagli Ambasciatori del Gelato Italiano ed è alcolico all'anguria con una correzione di prosecco aromatizzata con sciroppo di sambuco e menta», sottolinea. Tra gli ambasciatori italiani del gelato più rappresentativi, rileva, «ricordiamo Eugenio Morrone, già campione del mondo; Leonardo La Porta per la città di Torino; Gabriele Scarponi per la Liguria; Mario Serani per Antrodoco nel Lazio; Francesco Mastroianni con le sue gelaterie in Calabria attraverso i marchi 'Don Ninò e 'Casa Mastroiannì; Giorgio Bianchi della gelateria 'Capitan Cono' in zona Vaticano per la Capitale; Domenico Lucchese con la storica e famosa gelateria a Palermo ed infine il presidente dell'Associazione Italiana Gelatieri Vincenzo Pennestrì con la 'Cremeria Sottozero'».

