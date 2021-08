Dieta, la frittura fa male sì o no? Ecco cosa c'è da sapere

Arancini, supplì, mozzarelle in carrozza, olive all'ascolana, fiori di zucca e chi più ne ha più ne metta: se neanche il caldo riesce a fermare il nostro desiderio di fritto misto, è bene allora conoscere tutte le sfaccettature di questa tecnica culinaria e farne un uso consapevole. A questo servono i consigli della nutrizionista Lucilla Titta, che in questo video risponde all'annosa domanda: la frittura fa male sì o no? Ecco cosa c'è da sapere e quali sono le condizioni da rispettare perché una frittura possa essere anche salutare.

APPROFONDIMENTI ALIMENTAZIONE Dieta, pancia piatta in una settimana: -9 chili per la perfetta forma... IL CASO Mariagrazia, la Signora dell'Olio, pioniera in Italia con il... ALIMENTAZIONE Dieta su Facebook, coi social si perde peso prima: la scoperta... ESTATE Dieta last minute, cosa mangiare per perdere 5 kg in 3 giorni...