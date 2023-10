Freddo polare in arrivo, calo drastico delle temperature e rischio bombe d'acqua. Ecco dove e quando

SABATO 14 OTTOBRE: Nord: In questa giornata la nuvolosità sarà più diffusa e ci saranno delle piogge a carattere sparso lungo i confini alpini e zone vicine. Centro: Regime di alta pressione per cui la giornata trascorrerà con il bel tempo, il cielo si presenterà poco nuvoloso. Temperature in calo. Sud: In questa giornata l'anticiclone garantirà condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.