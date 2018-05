Riciclaggio: al via udienza preliminare per Fini, Tulliani e Corallo

La decisione arriverà il prossimo 25 giugno, intanto è stata rinviata al prossimo 18 giugno l'udienza nella quale il giudice Elvira Tamburelli dovrà decidere se mandare a processo una decina di persone tra cui l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la sua compagna, Elisabetta Tulliani, il fratello Giancarlo, attualmente a Dubai, e il padre Sergio. L'accusa per loro è di riciclaggio.



LA RICHIESTA

I pm della capitale, titolari dell'inchiesta, hanno chiesto il processo anche per il

re delle slot

, Francesco Corallo. Tra le operazioni al centro dell'indagine anche la vendita della casa di Montecarlo, già di proprietà di An, che sarebbe stata acquistata, secondo l'accusa, da Giancarlo Tulliani attraverso società off-shore con i soldi dell'imprenditore Corallo. Una spesa effettuata nel 2008, per poco più di 300mila euro, mentre la cessione dell'immobile, nel 2015, fruttò un milione e 360mila dollari. La richiesta di rinvio a giudizio riguarda tra gli altri anche l'ex parlamentare di An e di Forza Italia Amedeo Laboccetta, accusato di associazione per delinquere.

