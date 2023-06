Animatore gay posta foto in cui bacia ragazzo, parrocchia lo sospende e annulla il campo estivo

"Galeotta" fu una foto postata sui social: l'educatore del campo estivo (omosessuale) che bacia un altro ragazzo. La parrocchia non gradisce l'outing e lo sospende.

E il campo estivo va a farsi benedire. Annullato.

Educatore gay sospeso, campo estivo annullato

Cesena, estate 2023. Il campo estivo per i ragazzini sarebbe dovuto partire a giorni. Ma non si farà più. Il ragazzo "sospeso" dalla parrocchia - previo intervento della Diocesi - era il referente principale, nonché unico maggiorenne, del centro. E una volta sospeso si è ritirato anche come organizzatore. Con buona pace dei genitori. Il commento della parrocchia (secondo quanto riportano le cronache locali)? «È una vicenda per tutti noi dolorosissima che ci ha lasciato una profonda sofferenza».

Il commento del sindaco

Sul caso è intervenuto anche il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca. Che su facebook ha commentato: «Pensavo che il Medioevo fosse ormai alle nostre spalle e che episodi di discriminazione come questo, inaccettabili, fossero estranei alla nostra città. Evidentemente mi sbagliavo». Molti dei genitori rimasti "appiedati" hanno iscritto i loro figli a un campo estivo nelle vicinanze (1,5 chilometri di distanza).