«Dpcm entro stasera, lockdown light sul modello tedesco». La sottosegretaria alla Salute Zampa: non paralizziamo il Paese

«Dpcm entro stasera, con un lockdown light sul modello tedesco». Lo anticipa la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa su Rai Radio1 a Radio anch'io, sostenendo che il tentativo è di non paralizzare il Paese. Il nuovo Dpcm di misure contro il coronavirus, dunque, arriverà entro stasera, «nelle prossime ore». Il tentativo che si sta facendo è non paralizzare il Paese: non sarà un lockdown rigido, ma simile al modello tedesco, «un lockdown light», conferma la sottosegretaria alla Salute Zampa.

«Non paralizzare il Paese»

«È abbastanza complicato - ha spiegato Sandra Zampa - cercare di fare una misura sartoriale basata su zone, è uno sforzo grandissimo che stiamo facendo. Il tentativo è non paralizzare il Paese, voglio che sia chiaro. Non sarà un lockdown rigido, ma simile al modello tedesco, light».

Cosa significa dividere le Regioni in tre fasce a seconda della gravità della situazione, come ha annunciato il premier Conte? Cosa succederà nei territori più a rischio? La verità è che il governo non l'ha ancora spiegato ai presidenti delle Regioni e anche ieri mattina se n'è parlato in termini molto generali.





