Dora Lagreca morta, il fidanzato è indagato per istigazione al suicidio. Domani l'autopsia

Istigazione al suicidio, questa è l'accusa che traina l'indagine sulla morte di Dora Lagreca, 30 anni, caduta da un'altezza di oltre dieci metri, da un balcone al quarto piano di uno stabile a Potenza. Ed è indagato Antonio Capasso, il fidanzato di Dora. La famiglia della ragazza non crede a una ricostruzione della morta che punta sul suicidio: Dora non aveva istinti suicidi, hanno spiegato. «Escludiamo il suicidio», dicono e chiedono «la verità» sulla morte della figlia. Attraverso l'avvocato Revinaldo Lagreca, i famigliari mettono in evidenza che «non c'era alcuna sintomatologia che potesse far pensare a un suicidio». Il fidanzato ha raccontato ai Carabinieri di aver cercato di fermare la fidanzata ma di non esserci riuscito. È stato poi lo stesso Capasso a chiamare i soccorsi. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza.

Sarà eseguita domani mattina, all'ospedale San Carlo di Potenza, l'autopsia di Dora. L'iscrizione del fidanzato, Antonio Capasso, nel registro degli indagati per istigazione al suicidio è «un atto dovuto» per permettere agli investigatori di compiere una serie di accertamenti e all'indagato di nominare un perito di parte che parteciperà all'autopsia.

Da quanto accertato, c'è stato un forte litigio quella notte tra Dora Lagreca e il fidanzato, l'unico presente al momento della tragedia. Alle 2.30 di sabato sul posto sono intervenuti i carabinieri e l'ambulanza del 118. Trasportata in codice rosso all'ospedale San Carlo, dopo due ore la donna è deceduta.

La ragazza era originaria di Montesano sulla Marcellana (Salerno), è morta nella notte tra venerdì e sabato scorso dopo essere caduta da un balcone in via Di Giura, nel rione Parco Aurora.