Esasperati i residenti di via Papa Benedetto III, bambino disabile deve uscire di casa dalla rampa dei garage

Sono esasperati i residenti di via Papa Benedetto III al quartiere San Giovanni di Terni. Cercano risposte e soluzioni che dopo vari tentativi fatti con il Comune, sia a mezzo pec sia con posta raccomandata, non sono ancora arrivate. Ora hanno deciso di rivolgersi direttamente al prefetto. I cittadini lamentano la situazione di estrema incuria e omessa manutenzione in cui versa la zona in cui vivono, che si protrae ormai da anni.

«Ci sono enormi buche sul manto stradale - scrivono nell’esposto - che quando piove diventano laghetti artificiali e c’è mancanza di illuminazione.» Una situazione di estremo disagio che penalizza tutti i residenti, ma soprattutto i più fragili. «Nel condominio al civico 40 D, abita anche un bambino disabile che è costretto ad uscire dalla sua abitazione passando per la rampa dei garage, specie quando piove, essendo l'area circostante inondata».

Anche il consigliere comunale Emanuele Fiorini, nel 2021, si è interessato della vicenda depositando un atto di indirizzo. Nel documento chiedeva al sindaco e alla giunta comunale di «attivarsi celermente al fine di provvedere alla manutenzione di via Papa Benedetto III ed in particolare alla asfaltatura di tale area e ad eliminare tutto ciò che può costituire fonte di pericolo per la salute individuale e per l'incolumità pubblica».

L’atto è stato approvato più di un anno dopo la sua presentazione a Palazzo Spada ed il presidente del consiglio comunale Francesco Maria Ferranti «stante il protrarsi dell'inerzia della Giunta nel dargli seguito» nel giugno scorso ha sollecitato l'assessore competente Benedetta Salvati a dare comunicazione in ordine ai modi e alle misure da adottare per dare attuazione a quel documento. «A tutt'oggi l'assessore Salvati sembrerebbe non avere ancora provveduto alla trasmissione richiestale dal presidente del consiglio e nessun intervento manutentivo è stato adottato in ordine a via Papa Benedetto III.»

Così i residenti, una trentina quelli che hanno sottoscritto l’esposto, si sono rivolti al prefetto Giovanni Bruno. «Chiediamo un suo intervento al fine di porre rimedio alla situazione - scrivono - e di essere ascoltati personalmente in ordine ai fatti esposti.» I residenti non riescono più a vivere in quelle condizioni di forte disagio e ripongono tutte le loro speranze nel massimo rappresentante del governo in città.