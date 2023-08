Crociera aspetta coppia di passeggeri in ritardo allo scalo, la corsa per non restare a terra

Una corsa disperata, con esito positivo. Perché una coppia di passeggeri in ritardo è stata aspettata dalla nave da crociera. Il video è stato condiviso su Tiktok ed è diventato presto virale.

Ma l'opinione pubblica è divisa. Non tutti accettano che gli ospiti arrivino dopo l'orario previsto. Ci sono dei casi in cui, però, è consetito. Come quando le escursioni ritardano.

Crociera aspetta coppia di passeggeri in ritardo, il video

Nel video in questione (che risale allo scorso maggio), i protagonisti sono un ragazzo e una ragazza. I due, con buste in mano e infradito, corrono lungo la banchina per non perdere la nave crociera. La scena, all'apparenza esilarante, è ripresa da un altro passeggero, che li osserva dal ponte dell'imbarcazione. Stando al suo commento, però, l'episodio avrebbe creato parecchio fastidio: «Quando una crociera intera aspetta gli ultimi 2 passeggeri», ha commentato l'utente.

I commenti

Tanti i commenti degli utenti sulla vicenda: «Probabilmente il ritardo era di poco, le navi non aspettano nessuno», fa notare Simonetta. «Io sono puntualissimo, ma una volta è successo anche a me», scrive un altro, giustificandoli. In tantissimi li hanno condannati: «Dovevano lasciarli a terra». Un episodio del genere, tuttavia, può capitare a tutti. "Successo anche a me - sottolinea Luca -. Sono una persona puntuale, ma a Istanbul non trovavo il porto".