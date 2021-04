Salvare la stagione estiva, come? Anche attraverso le isole Covid-free: il governo sta valutando di dare il via a questa operazione entro maggio. Il modello da seguire è quello della Grecia (che entro aprile bonificherà le 69 isole più turistiche dell'Egeo), con l'immunizzazione delle isole minori italiane, in modo che diventino "bolle" dove il virus non circola, ma per riuscire in questo intento occorre innanzitutto vaccinarne gli abitanti....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati