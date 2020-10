Scuole chiuse per Covid, chi seguirà la Campania? Bonaccini: «Se i casi salgono lezioni da casa»

Con l'impennata dei contagi da Covid, è esplosa anche la polemica intorno alle scuole. Qualcuno, come la Campania, ha anticipato i tempi, decidendo di chiudere gli istituti fino al 30 ottobre. Altri potrebbero seguire l'esempio, in caso di aumento esponenziale dei casi. Il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, in tal senso, è stato piùttosto chiaro: «Io sono un sostenitore della didattica in presenza, ma con il virus tutti sono preoccupati, genitori inclusi - ha dichiarato a Mattino 5 - In caso di ulteriore aumento dei positivi, bisognerà trovare una soluzione per evitare di far perdere l'anno ai ragazzi».

Scuole chiuse, Conte: la Campania può farlo ma non è la decisione migliore. Non mi aspetto lockdown a Milano

Quindi, quelle che per ora appaiono solo ipotesi: «O si introduce la didattica a distanza, oppure si differenziano gli orari della scuola. Magari se le lezioni vengono spalmate nell'arco di mattina e pomeriggio, diminuisce la pressione su coloro che devono essere portati a scuola o tornare a casa». Il tema inevitabilmente tiene banco ed è strettamente collegato a quello dei trasporti pubblici: «Ci chiedono più mezzi - aggiunge Bonaccini - ma non ne abbiamo. O qualcuno ce li manda con risorse aggiuntive o è impossibile».

Covid Campania, scuole e università chiuse fino al 30 ottobre e stop a feste in casa con amici. Conte: non è la migliore soluzione

Il Governo centrale, tuttavia, per adesso sembra escludere la possibilità. Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina nelle scorse ore ha definito «gravissima e profondamente sbagliata» la scelta del presidente della Campania Vincenzo De Luca, ribadendo comunque che l'ultima parola spetta «a Regioni e province».

Le ha fatto eco il Primo ministro Giuseppe Conte: «Chiudere le scuole sembra una soluzione a portata di mano e molto facile. Dal punto di vista degli indirizzi che noi diamo ai ragazzi, però, non garantisce una modalità di apprendimento completa. Non è il miglior segnale che possiamo offrire». Nulla, tuttavia, in un momento simile appare definitivo.

A #Napoli una colonna di minibus per il trasporto scolastico fermi uno dietro l’altro , una lunga linea gialla di protesta #scuolechiuse #Campania #DeLuca pic.twitter.com/AvcRkG6QuB — franco balestrieri (@francadamo) October 16, 2020

