Covid, paziente 1: virus trovato su una donna milanese di 25 anni il 10 novembre 2019

Covid, il virus è stato trovato su una donna milanese di 25 anni il 10 novembre 2019, e questo fa sì che venga retrodatata la scoperta del paziente 1 in Italia. Trovato, dunque, il nuovo paziente 1 di Covid-19 italiano: si tratterebbe di una 25enne milanese cui era stata fatta una biopsia della pelle per una dermatosi atipica, il 10 novembre 2019, prima quindi del bambino milanese, in cui era stata documentata la presenza del virus, ma con un test fatto a dicembre 2019.

La scoperta

La scoperta è stata pubblicata sul British Journal of dermatology dai ricercatori guidati da Raffaele Gianotti, dell'Università Statale di Milano, in collaborazione con lo Ieo e il Centro diagnostico italiano.

