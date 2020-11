Veronica muore di Covid, poche righe per lei e tante per la bio del marito. Fiorella Mannoia: come si cambia mentalità?

«Veronica, moglie gentile, moglie innamorata, madre premurosa è spirata la scorsa notte». Veronica Stile, l'avvocato di 33 anni, di Nocera Inferiore, morta in seguito alle complicazione del Covid. Era al quarto mese di gravidanza, già mamma di una bambina di 4 anni. Il post su facebook dell'emittente Telenuova dedica poche parole a Veronica e il resto dell'articolo al marito definito «brillante giovane imprenditore che grazie alle sue intuizioni ha cambiato i tempi imponendosi a livello europeo per la vendita online di ricambi per telefonini». Fiorella Mannoia twitta, postando l'articolo sulla morte di Veronica: Come la cambiamo questa mentalità?

APPROFONDIMENTI NOCERA INFERIORE Covid a Nocera Inferiore, incinta al quarto mese muore per il virus:...

Una donna, una giovane avvocata,muore di Covid, ma il giornalista si premura di dipingerla"come una moglie innamorata, mamma premurosa".Sbrigata la pratica della notizia, nel resto dell'articolo si spertica a descrivere le gesta del marito.Come la cambiamo questa mentalitá? COME? pic.twitter.com/qM4PTjUZ1H — fiorella mannoia (@FiorellaMannoia) November 29, 2020

Ultimo aggiornamento: 17:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA