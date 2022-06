Covid in Italia, il bollettino di martedì 21 giugno 2022: 62.074 nuovi casi, 62 morti. Iasso positività sale a 21,4%

Covid in Italia, il bollettino di martedì 21 giugno 2022. Nelle ultime 24 ore in Italia sono 62.704 i nuovi casi di Covid, a fronte di 292.345 tamponi. Lo riporta il bolettino del ministero della Salute, secondo cui i decessi sono 62. I dimessi e i guariti sono 37.921. Diminuiscono gli ingressi in terapia intensiva (-3), ma aumentano le ospedalizzazioni (+218). Il tasso di positività sale al 21,4% (lunedì era al 20,9%).

Invece sono 599.930 le persone attualmente positive al Covid in Italia. Gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia sono 17.959.329, mentre i decessi totali salgono a 167.842. Nel complesso sono 138.094.973 le dosi di vaccino somministrate.

Covid nel Lazio, 7.549 nuovi positivi e tre decessi

Sono 7.549 i nuovi contagi oggi, 21 giugno, nel Lazio . I casi a Roma città sono a quota 4.474. Nello specifico, riferisce il bollettino Covid della Regione, su 6.063 tamponi molecolari e 35.795 tamponi antigenici per un totale di 41.858 tamponi, si registrano 7.549 nuovi casi positivi (+4.915), sono 3 i decessi (-3), 527 i ricoverati (+26), 48 le terapie intensive (+4) e +4.149 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18%. "I casi sono in deciso aumento, necessaria quarta dose per over 80, sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Covid in Lombardia, 9.900 nuovi positivi e 9 decessi

Secondo il quotidiano bollettino diramato da Regione Lombardia sulla diffusione del Covid-19, a fronte di 44.586 tamponi effettuati, sono 9.900 i nuovi positivi (22,2 per cento). Restano stabili i ricoveri nelle terapie intensive, mentre aumentano di 49 quelli nei reparti. Si registrano 9 decessi per un totale di 40.736 dall'inizio della pandemia. Questa la diffusione del Covid nelle province lombarde: in provincia di Milano i nuovi positivi sono 3.721, di cui 1.614 in città. A Brescia i nuovi casi sono 1.019, a Monza e Brianza 943, a Varese 897, a Como 656, a Bergamo 601, a Pavia 486, a Mantova 388, a Lecco 341, a Cremona 228, a Lodi 177 e a Sondrio 117.