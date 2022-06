Bollettino Covid Italia oggi 11 giugno, 22.104 nuovi positivi e 60 morti: tasso di positività all'11,8%

Covid, bollettino Italia. Sono 22.104 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 21.554. Le vittime sono invece 60, tre in meno rispetto a ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 187.234 tamponi con il tasso di positività all'11,81%, in calo rispetto al 12,67% di ieri.

APPROFONDIMENTI LA RICERCA Long Covid e perdita olfatto, dagli steroidi al plasma: così... VADEMECUM Omicron 5, ecco come evitare il contagio: le 6 precauzioni da seguire... LA RICERCA Covid, il gene che aumenta il rischio di mortalità «nato... STATI UNITI Long Covid, disturbi del sonno per «oltre il 40%» dei... LA RICERCA Tumore, il vaccino che previene il ritorno del cancro al pancreas.... LA NOVITÀ Omicron, vaccino aggiornato per Moderna. «Produce il doppio... COVID Omicron Ba5, mini ondate in arrivo in Italia? «Casi stanno... SALUTE Omicron 5, boom di casi in Portogallo. «È la variante...

Long Covid e perdita olfatto, dagli steroidi al plasma: così sarà possibile curarla. Le sperimentazioni

Sono 193 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, tre in meno di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 22. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.076, ovvero 86 in meno di ieri.

I numeri

Gli attualmente positivi sono 620.966, dunque 2.455 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.634.065 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.365. I dimessi e i guariti sono 16.845.734, con un incremento di 24.853 rispetto a ieri.

A livello territoriale, le Regioni con i maggiori incrementi in termini di contagi sono Lombardia (3.088), Lazio (2.942) e Sicilia (2.183).