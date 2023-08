Covid, Italia verso l'abolizione della quarantena per i positivi ma i contagi sono in risalita

È in arrivo la norma che stabilirà l'abolizione definitiva della quarantena per i positivi al Covid-19. Potrebbe approdare in Consiglio dei ministri già lunedì 7 agosto, data in cui i capi di dicastero si riuniranno per l'ultima volta a Palazzo Chigi prima di andare in ferie.

La misura in questione dovrebbe rientrare in un nuovo decreto Omnibus, che coprirà una vasta gamma di tematiche chiave per lo sviluppo del Paese. Tra le altre misure rilevanti si annoverano l’approvazione del "Chips Act" italiano, che prevede l’innalzamento dei limiti elettromagnetici per il 5G nelle telecomunicazioni, nuove tutele sui rincari dei voli aerei, regole sulle operazioni di credito deteriorate e l’istituzione del portafoglio digitale italiano.

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha dichiarato che l’isolamento è ormai una misura «anacronistica», annunciando l’imminente cambio di strategia del Paese: dal prossimo lunedì in avanti, il Covid in Italia potrebbe essere trattato alla stregua di una semplice influenza.

Contagi in rialzo

L'abolizione dell'isolamento per i nuovi positivi al Covid rappresenta senza dubbio un ulteriore passo verso un completo ritorno alla normalità.

La misura si basa soprattutto sull'attenuarsi progressivo dei sintomi del virus sui contagiati, grazie in particolare alle vaccinazioni e agli effetti di per sè più "blandi" delle varianti.

Tuttavia, proprio nella settimana appena trascorsa, la curva dei contagi ha dato qualche segnale di risalita: secondo l'ultimo bollettino settimanale del Ministero della Salute - pubblicato oggi in data venerdì 4 agosto 2023 - sono stati registrati 5.732 nuovi casi in Italia, nella settimana da venerdì 28 luglio a giovedì 3 agosto 2023, a fronte dei 4129 dei sette giorni precedenti.

Il tasso di positività riscontrato dai tamponi è salito al 4,1% (+1,2% rispetto alla precedente rilevazione. In crescita anche il dato sui decessi: sono stati 41, nella settimana considerata, a fronte dei soli 25 di quella compresa dal 21 al 27 luglio. Per quanto riguarda le statistiche sui ricoveri, questi risultanno in aumento solo per quanto riguarda i reparti normali reparti Covid: 102 in più rispetto alla settimana precedente. Non si registrano variazioni sostanziali, invece, nelle terapie intensive. Insomma, il Covd non fa più paura, ma non è ancora sconfitto del tutto.

La nuova campagna vaccinale: come sarà

Questo cambiamento non significa che verranno abbandonate tutte le misure di prevenzione. Insieme all’abolizione dell’isolamento, a Palazzo Chigi si lavora anche a una nuova campagna vaccinale contro il Covid. Subito dopo il varo del prossimo decreto omnibus, il ministero della Salute trasmetterà alle Regioni una circolare per le vaccinazioni autunnali.

La campagna partirà tra ottobre e novembre: non imporrà obblighi ma si limiterà a raccomandere la vaccinazione, in particolare per gli over 65 e i pazienti più fragili. Saranno utilizzati i farmaci aggiornati - probabilmente ancora Pfizer, Moderna e Novavax - contro la variante Xbb, che attualmente risulta essere la più diffusa. Le dosi sono attese entro la fine di settembre. Sarà una campagna diversa dalle precedenti anche per quanto riguarda gli spazi impiegati: le farmacie e gli studi dei medici di famiglia sostituiranno i grandi hub vaccinali.