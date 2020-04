Covid-19, mappa regione per regione: ​oltre 65 mila tamponi in un giorno. In Veneto calano i positivi

Covid 19, la mappa dei contagi regione per regione. I morti complessivi sono 575 più di ieri. Nelle ultime 24 ore i positivi al coronavirus in Italia sono invece cresciuti di 355 persone, a fronte di 65.705 tamponi eseguiti. Il dato è frutto del saldo tra i nuovi positivi e i guariti di ciascuna regione: del resto gli attualmente positivi, in alcune regioni, sono in calo rispetto a ieri. In Veneto calano infatti i positivi, passati in un giorno da 10.800 a 10.618 con i decessi appena sopra i mille (1026).

Invece il Piemonte fa registrare un numero di contagi aumentato di 215 unità.

Lombardia sempre in testa a questa triste classifica con 344 contagi in più.

La situazione è agli antipodi in Valle d'Aosta, Basilicata e Molise.

LEGGI ANCHE --> Coronavirus. Roma, 55 nuovi contagi. Nel Lazio 144 casi e 58 guariti. D'Amato: «Calano i ricoveri»

Ultimo aggiornamento: 18:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA