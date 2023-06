Alfredo Cospito è stato condannato a 23 anni di carcere. La Corte d'Assise d'Appello di Torino ha rimodulato la condanna per l'anarchico nell'ambito del processo per l'attentato alla ex caserma allievi carabinieri di Fossano del 2006.

Alfredo Cospito trasferito dal carcere milanese di Opera a quello di Sassari: resta in regime di 41 bis