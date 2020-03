Una motovedetta della Guardia costiera che lascia il porto e arriva a Palmarola, prende a bordo una signora e poi raggiunge San Felice Circeo. Una vicenda che sull’isola di Ponza ha subito una vasta eco, tanto da far pensare al primo caso sospetto di Coronavirus. La donna, infatti, che insieme al marito aveva deciso di trasferirsi nella vicina Palmarola - dove in questo periodo praticamente non vive nessuno - aveva febbre da qualche giorno e dopo un consulto con il medico si è deciso di far intervenire la guardia costiera per...

Ultimo aggiornamento: 11:58

