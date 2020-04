Coronavirus, morto il medico Fabio Rubino: primario delle Cure Palliative in Valtellina, aveva 55 anni

Un altro medico ucciso sul fronte della lotta al coronavirus. Si tratta del dottor Fabio Rubino, 55 anni, dal 9 ottobre 2018 primario delle Cure Palliative di Morbegno, Sondrio, Sondalo e Chiavenna.

Coronavirus, corriere muore a 59 anni. La moglie: «Usava guanti e mascherine, era terrorizzato»

Coronavirus, la Spagna riparte: riaprono attività "non essenziali" come uffici e industrie

Negli ultimi periodi, prima di essere contagiato, operava con assiduità nella struttura ospedaliera di Morbegno (Sondrio). L'Asst della Montagna, nel dare notizia del decesso, ne ricorda le grandi doti professionali e umane, come tanti suoi colleghi e familiari di pazienti che ha assistito in Valtellina e Valchiavenna.



Era attivo da tempo come volontario nell'associazione «Cancro Primo Aiuto» operativa da anni sull'intero territorio della Lombardia. Residente a Cormano, nell'hinterland di Milano, è mancato all'ospedale Niguarda di Milano, dove era stato ricoverato una settimana fa per l'aggravarsi del quadro clinico. Prima di iniziare a lavorare in Valtellina era stato dirigente medico in Anestesia e Rianimazione, sua specialità, proprio al Niguarda.

Ultimo aggiornamento: 11:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA