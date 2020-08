Virus, il ministero della Salute: «Il periodo di incubazione può superare le 3 settimane, rischi di peggioramento»

Coronavirus, il periodo di incubazione può superare le 3 settimane. Quindi, per i tempi che intercorrono tra l'esposizione al patogeno e lo sviluppo di sintomi e tra questi e la diagnosi e successiva notifica, verosimilmente molti dei casi notificati nella settimana 3-9 agosto 2020 hanno contratto l'infezione 2-3 settimane prima, ovvero prevalentemente nella seconda metà di luglio. Lo riporta una analisi dei dati relativi al periodo 3-9 agosto 2020 diffusa dal ministero della Salute. «Alcuni dei casi identificati tramite screening, tuttavia, potrebbero aver contratto l'infezione in periodi antecedenti», prosegue il report.

Covid seconda ondata, «Preparate scorte e posti letto»: i quattro scenari del ministero in una lettera alle Regioni

Vacanze all’estero, ipotesi quarantena per i rientri da Spagna, Croazia, Grecia e Malta

Vaccino Covid, l'annuncio di Putin: «Russia lo ha registrato». Gelo di Usa e Germania

L'aumento dei contagi da Covid-19 a livello nazionale è soprattutto in persone asintomatiche, si legge ancora nel report. In Italia oltre ai focolai attribuibili alla reimportazione dell'infezione da Covid-19, vengono segnalati sul territorio nazionale alcune piccole catene di trasmissione di cui rimane non nota l'origine: questo dimostra che nel nostro paese l'epidemia di Covid-19 non sia conclusa e come la situazione epidemiologica rimanga estremamente fluida e a rischio di peggioramento.



