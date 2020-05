Imprese, Renzi contro la proposta Pd: «Lo Stato nei Cda? Vogliono sovietizzare l'Italia»

«In tempi di crisi in tutto il mondo gli Stati danno soldi alle imprese per ripartire: prestiti o contributi a fondo perduto. Solo in Italia qualcuno chiede che lo Stato in cambio abbia posti in Consiglio d'Amministrazione. Noi siamo contrari. Sovietizzare l'Italia? No grazie».

«Prima di commentare le interviste, bisognerebbe leggerle e non fermarsi al titolo. Il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, ha detto che nessuno propone lo Stato nella governance delle aziende, né nazionalizzazioni. Il tema è come lo Stato investe e con quali garanzie. L'Unione Sovietica è lontana, bisognerebbe abbandonare anche le politiche neoliberiste». Lo scrive su Facebook la senatrice Pd, Anna Rossomando.

«No alla sovietizzazione dell'Italia». La stoccata arriva via Twitter da Matteo Renzi che commenta così la proposta del Dem Andrea Orlando di un ruolo dello stato nei cda delle aziende: