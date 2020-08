Covid-19, due quarantenni gravi per polmoniti interstiziali. I medici: «Virus dai Balcani»

Coronavirus, allarme a Piacenza per il caso di due 40enni che sono attualmente ricoverati in uno scenario che fa temere il peggio. La notizia è riportata dal quotidiano La Libertà. Negli ultimi giorni a Piacenza sono stati registrati due casi di gravi polmoniti interstiziali da Coronavirus, che non si vedevano da settimane. Si tratta di persone con meno di 40 anni, che probabilmente hanno contratto il Covid nella zona dei Balcani, dove l'epidemia imperversa. Al loro ritorno a Piacenza sono state ricoverate in ospedale.

Reddito di emergenza, flop della misura anti-covid: scontro nel governo sulla proroga



Covid-19: nessun decesso in regione, tre contagiati a Piacenza https://t.co/7h7UibHK9q — news_piacenza (@PiacenzaPress) August 3, 2020



Coronavirus mondo, volano i contagi in Messico e India. A Manila scatta il lockdown A parlarne con il giornale piacentino è Andrea Magnacavallo, direttore del Pronto soccorso e della Medicina d'urgenza: «In questi ultimi giorni abbiamo riscontrato alcuni casi di Covid importanti. Casi di malattie di un virus contratto in area balcanica, dove sono ancora in fase epidemica. In questo momento quello è un territorio in cui il virus è molto aggressivo. Un territorio a noi vicino, con cui abbiamo rapporti. Una questione su cui riflettere». In questi casi «il quadro della malattia - spiega il medico - è quello classico. Il virus ha una carica importante. Hanno sviluppato la malattia in forma classica, come l'abbiamo vista in primavera. E questo è il fatto nuovo».

Ultimo aggiornamento: 22:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA