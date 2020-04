Coronavirus, Papa in Basilica per la messa delle Palme sul web: ecco la benedizione "fai da te" dell'ulivo

Papa Francesco è arrivato nella basilica vaticana dove presiede, all'Altare della Cattedra, la solenne celebrazione liturgica della Domenica delle Palme e della Passione del Signore. Niente processione con i ramoscelli di ulivo. La benedizione si è svolta ai piedi dell'altare; come anche non ci sarà processione all'offertorio. Pochissima la gente in basilica per una messa che si svolge senza pellegrini a causa delle norme per contenere il contagio del coronavirus. Sull'altare sono posti il crocifisso di San Marcello e l'icona della Salus Populi Romani.



Qualche giorno fa, Papa Francesco, era entrato nelle case e negli smartphone dei fedeli con un video messaggio affidato proprio ai social. E allora il presidente degli Stati Uniti ha pensato a questa novità, nei tempi della pandemia, della fede espressa lungo gli algoritmi del web. «Com'è triste che la domenica delle Palme e la domenica di Pasqua la gente deve guardare la messa sui propri laptop, sui computer di casa». Donald Trump si è arreso all'emergenza, a differenza di Matteo Salvini che ieri aveva chiesto l'apertura delle chiese per i fedeli italiani.

«Potrei guardare la messa della domenica di Pasqua sul mio laptop». Donald Trump raccoglie l'invito di Mike Prence, suo vice alla presidenza degli Stati Uniti, e pregherà per la salute del personale sanitario. Lo ha detto durante il briefing della task force anti- Coronavirus della Casa Bianca.

Ma anche un ex "irriducibile" come Trump ha evitato frettolose (e pericolose) decisioni. Il tycoon ha ammesso di aver pensato nei giorni scorsi di allentare a livello nazionale le norme anticoronavirus, a partire da quelle legate al restare a casa, per permettere alla gente di recarsi alle funzioni religiose in un periodo così importante per i credenti. «Ma poi - ha aggiunto - qualcuno ha detto: "davvero vogliamo correre il rischio di rovinate tutto dopo che abbiamo fatto così bene"».

Dunque i fedeli di tutto il mondo sembrano essersi convinti. Meglio restare a casa, o magari in balcone, e seguire le celebrazioni della Pasqua al sicuro attraverso la tecnologia. Per chi aveva ancora dubbi è arrivato l'ok anche dalla Conferenza Episcopale italiana: «Potete benedire in casa il ramo di ulivo. E nel caso fosse difficile da reperire, si può benedire anche una pianta purché "verde"». Un vademecum diffuso appositamente dagli esperti della fede per questa domenica così speciale per tutti i cattolici del mondo. Nel dettaglio, il sussidio Cei prevede che, uniti in uno spazio della casa con l'immagine di Cristo crocifisso, si proceda ad accendere una lampada prima della proclamazione del Vangelo. «Si porta un vaso con alcuni ramo di ulivo, di palma o di altra pianta verde da collocare sul tavolo dopo l'introduzione alla preghiera». Quindi, si recitano le preci a "Dio onnipotente ed eterno attraverso un ramo di ulivo hai annunciato a Noè e si suoi figli la tua misericordia... Re di pace, umile e mite..."».

Oltreoceano l'arcivescovo di New York Timothy Dolan è stato lungimirante e, pensando alla difficoltà del momento con le attività chiuse, ha disegnato sul sito dell'arcidiocesi una palma. I fedeli la possono scaricare direttamente dal web: una palma virtuale in attesa di quella vera e benedetta quando l'emergenza coronavirus sarà finita.



