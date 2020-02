Coronavirus in Italia, 283 contagi e 7 morti: Sicilia e Toscana nuove regioni colpite

Coronavirus in Italia, il bilancio sale a 7 morti e 283 contagi: 212 casi e 6 vittime in Lombardia; 38 casi e una vittima in Veneto; 23 casi in Emilia Romagna, 3 in Piemonte e nel Lazio; 2 in Toscana; uno in Alto Adige e in Sicilia. Il caso della turista bergamasca a Palermo, trovata positiva al coronavirus, è il primo al sud Italia. Positivo anche un medico italiano in vacanza a Tenerife.

LA DIRETTA

Ore 12.04 - I due casi sospetti di coronavirus in Toscana sono stati confermati dal Commissario Angelo Borrelli. Il capo della Protezione Civile ha anche confermato il caso in Sicilia sottolineando però «che sono in corso le ultime verifiche da parte dell'Istituto di Sanità».

Ore 12.03 - Sono 283 i contagiati in Italia dal coronavirus. Lo ha detto il commissario straordinario Angelo Borrelli fornendo il bollettino aggiornato con i numeri relativi ai positivi nel nostro paese.

Ore 9.41 - I casi positivi al coronavirus in Lombardia sono saliti a quota 206. Più della metà dei nuovi contagi segnalati risultano essere nella cosiddetta "zona rossa" del Lodigiano, gli altri avrebbero comunque dei collegamenti con quest'area. Le vittime lombarde del nuovo coronavirus restano 6.

Ore 9.40 - In Veneto sono saliti a 38 i pazienti risultati positivi al coronavirus: 29 a Vo' Euganeo, 4 a Mira e 5 a Venezia.

Ore 8.05 - È risultata positiva al coronavirus la turista di Bergamo in vacanza a Palermo che ieri sera è stata ricoverata nell'ospedale Cervello per i controlli dopo aver mostrato sintomi influenzali. Lo conferma la Regione siciliana che dice: «Abbiamo un sospetto caso positivo risultato tale all'esame del tampone». È stata disposta la quarantena per il gruppo di amici della donna e per le persone che sono state a stretto contatto coi turisti. Questo è il primo caso di coronavirus accertato nel Sud Italia.

Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, dice: «Si tratta di una donna di origine bergamasca presente in Sicilia con una comitiva e arrivata a Palermo prima dell'inizio dell'emergenza in Lombardia». «Il campione esaminato al Policlinico di Palermo - ha aggiunto il governatore - verrà immediatamente inviato allo Spallanzani per ulteriori verifiche. La signora, che è stata posta in isolamento al reparto di malattie infettive dell'Ospedale Cervello, è pienamente cosciente e mi è stato riferito che non presenta particolari condizioni di malessere. Ringrazio tutti gli operatori perché la macchina sanitaria regionale si è mossa con prontezza ed ha dimostrato di essere pienamente allertata. Al termine degli accertamenti daremo tutte le informazioni necessarie».

