Coronavirus Italia: 156.363 casi, 34.211 guariti (+1.677), 19.899 morti (+431)

I morti per coronavirus in Italia cominciano a scendere: secondo il bollettino della Protezione civile di oggi 12 aprile sono 431 più di ieri, un dato inferiore a quello delle scorse settimane. Le vittime dall'inizio della pandemia sono quindi 19.899, i guariti in vece sono 34.211, 1.677 più di ieri. Al 14 aprile in tutta Italia risultano 102.253 persone positive al virus, 1.984 più di ieri. I casi totali sono 156.363, 4.092 più di ieri.

«Il trend è ormai affidabile. Mettendo insieme la riduzione dei ricoverati, dei pazienti nelle terapie intensive e del numero dei deceduti, possiamo affermare che le misure adottate e prorogate stanno avendo un impatto su questo virus». Lo ha detto Luca Richeldi, primario di pneumologia al Gemelli di Roma e membro del Comitato tecnico-scientifico, in conferenza stampa alla Protezione Civile.

«Dobbiamo avere cautela sul totale dei positivi che è dipendente dal numero dei test. Il numero sta aumentando di giorno in giorno. Si tratta di una cosa utile per capire meglio l'epidemiologia dei pazienti, ma falsa anche il numero dei positivi. Più test facciamo maggiore è la possibilità di trovare positivi», afferma Luca Richeldi.

