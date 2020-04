Coronavirus Liguria, Toti: «Ordinanza per aprire alcuni cantieri»

Coronavirus, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti anticipa che è pronta l'«ordinanza per aprire alcuni cantieri». «Domani pomeriggio ci troveremo con i tecnici e gli assessori competenti per parlare del decreto-ordinanza che colmi alcune lacune del provvedimento governativo che prolunga il lockdown fino al 3 maggio», annuncia il presidente Toti. È «imbarazzante che restino bloccati alcuni cantieri come quelli per la fibra ottica», la Liguria consentirà la manutenzione degli stabilimenti balneari e la silvicoltura.

Coronavirus, festa sul pianerottolo a Pozzuoli: pregiudicati cantano, ballano e si abbracciano

Naufragio tra Malta e Tripoli, Carola Rackete: «Europa, vergognati»

«Vorrei prendere alcune aziende pilota che magari sono già pronte in Liguria, d'intesa con i sindacati ed Alisa (Agenzia per la sanità, ndr), per fare alcune sperimentazioni su come si potrà tornare sul posto di lavoro» mentre l'epidemia di coronavirus è in corso, ha aggiunto il governatore. «Dobbiamo studiare e preparare le profilassi del domani, se, come e con quali spazi, si può ripartire», commenta. Toti ha poi attaccato il Governo che ha ridotto la somma per la cassa integrazione destinata alla Liguria, con un taglio di alcuni milioni: «Stiamo litigando per riaverli indietro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA