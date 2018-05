Contratto M5S-Lega, asili solo agli italiani Salta stop alla Tav

Il contratto di governo ormai è cosa fatta. L'ultimo miglio sul documento che contiene il programma del governo Lega-M5s viene compiuto di mattina in una stanza in cui Matteo Salvini e Luigi Di Maio, accompagnati dai loro più stretti collaboratori, in maniche di camicia fanno l'ultimo sforzo per portare a termine il lavoro. Un'impresa quasi ciclopica, condensata nelle 40 pagine del testo finale.



Le ultime novità concordate fra Luigi Di Maio e Matteo Salvini riguardano in particolare gli asili nido che saranno riservati solo ai figli degli italiani mentre nella bozza precedente c'era la proposta di riservarli anche alle famiglie di immigrati da 5 anni in Italia. L'Alta Velocità Torino (Tav) Lione si farà anche se sarà rivista in accordo con i francesi. Si dice che saranno riviste le missioni internazionali militari ma non si specifica se le forze armate italiane resteranno o meno in Afghanistan. E' in arrivo un nuovo capitolo per il Sud. Saranno chiusi, infine, i campi nomadi irregolari

