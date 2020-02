Coronavirus, un contagiato in Lombardia: 38enne ricoverato a Codogno

Un trentottenne ricoverato all'ospedale di Codogno, nel milanese, è risultato positivo al test del Coronavirus. «Sono in corso le controanalisi a cura dell'Istituto Superiore di Sanità», ha detto l'assessore al Welfare della Regione Giulio Gallera aggiungendo che l'italiano «è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Codogno i cui accessi al Pronto Soccorso e le cui attività programmate, a livello cautelativo, sono attualmente interrotti».

«Le persone che sono state a contatto con il paziente - ha aggiunto l'assessore - sono in fase di individuazione e sottoposte a controlli specifici e alle misure necessarie». Una conferenza stampa è prevista per la mattina di venerdì 21 febbraio, ad un orario che sarà comunicato in seguito.



L'uomo si è presentato giovedì al pronto soccorso dell'ospedale si Codogno, nel Lodigiano. Al momento le autorità sanitarie stanno ricostruendo i suoi spostamenti per capire chi sono le persone venute a contatto col paziente.



Ultimo aggiornamento: 08:12

