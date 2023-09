Codice della strada, stretta sui neopatentati: dal divieto di supercar alla nuove sanzioni, ecco cosa cambia

Nuovo codice della strada. La stretta riguarda anche i neopatentati, a cui sono interdette per 3 anni le auto di grossa cilindrata, e i monopattini per cui scatta l'obbligo di casco, targa e assicurazione.

Codice della strada, stretta sui monopattini: targa, casco e maxi multe. Tolleranza zero su alcol e droga

Arriva la stretta sui neopatentati

Scatta il divieto di guidare auto di grossa cilindrata prima che siano trascorsi 3 anni dal conseguimento della patente (finora il limite era un anno). Già oggi per i primi tre anni i neo-patentati non devono superare i 100 chilometri orari in autostrada e i 90 nelle principali strade extraurbane.

Le sanzioni

Fino a 21 anni, poi, non ci si può mettere al volante dopo aver bevuto anche una minima dose di alcolici. Da ora in poi prima che siano passati tre anni dalla patente non si potrà guidare auto a motore termico con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t ma anche veicoli per il trasporto fino ad otto persone che abbiano la potenza massima pari o superiore a 70 kW. E ancora, i minorenni trovati alla guida ubriachi o drogati non potranno prendere la patente fino ai 24 anni.

Le deroghe

Deroghe esistono solo per il trasporto di disabili.